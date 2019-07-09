Вячеслав Василевский проведет бой против Мурада Абдулаева

Представитель российской лиги ACA Вячеслав Василевский сменил весовую категорию и перешел в полусредний дивизион (до 77,1 кг), где проведет свой следующий бой против Мурада Абдулаева. Событие пройдет 27 сентября в Москве на "ВТБ Арена".

31-летний нижегородец Василевский по прозвищу "Русский крушитель" выступает в АСА с 2016 года. Он по праву считается одним из самых опытных и разносторонне развитых бойцов. В активе спортсмена 33 победы и 7 поражений. В крайнем бою на АСA 95 он потерпел поражение от Магомеда Исмаилова после чего принял решение спуститься в более легкую весовую категорию.

В активе 29-летнего Мурада "Охотника" Абдулаева из Анапы 17 боев при 4 поражениях. Абдулаев – бывший чемпион полусреднего дивизиона лиги WFCA, был претендентом на титул чемпиона ACA, но остановился в шаге от чемпионского пояса, уступив Альберту Туменову.​