Вячеслав Дацик: "Тарасов говорил, что драться не может, просил врача вызвать"

Скадальный боец ММА Вячеслав Дацик​ в интервью "СЭ" рассказал о том, как складывался нашумевший бой с Артемом Тарасовым. Спортсмен считает, что арбитры искали повод присудить блогеру победу.

– Как теперь относитесь к Тарасову? После боя подошел к вам, поднял вашу руку и сказал, что не признает такой победы.

– Поражения же не было, вы видели. Тарасов – молодец. Конечно, сдавался он, но судьи вытянули... Тарасов – молодец, а судьи – *****. Судей надо штырить!

– Почему на ваши правила не согласились – с 10-минутными раундами?

– Потому что, если бы были мои правила, Тарасова бы тогда вынесли с ринга вперед ногами. И никто этому не смог бы помешать. Потому что тогда судьи ничего бы не смогли сфабриковать. Ты же видел бой: он лежал отдыхал подолгу. А еще говорил, что драться не может, просил врача вызвать. Это остановка боя, моя победа. Но им же надо было кинуть людей. Поэтому они искали разные поводы.

Более того, мой парнишка у третьего судьи взял листочек, и там не значилось никаких нарушений с моей стороны. По раундам у него я выигрывал. Первый раунд взял 10-9, хотя, учитывая, что там был нокдаун, должно было быть 10-8. Но все эти очковые системы – фигня... Когда они еще до боя начали говорить про судей, про то, чтобы раунды были поменьше, я сразу понял, что какое-то мошенничество мутят. Всегда побеждает не спортсмен, а судья.

Придумали первое нарушение, потом второе. В конце концов, в контракте ничего такого не прописано. В ринге я никакого сигнала стоп не услышал. Посмотрел видео. И снова ничего такого не услышал! Кроме того, когда звучит команда стоп, судья сразу бросается разнимать людей. Тут же ничего такого не было. Какие на фиг стопы!

Когда я Тарасову с колена пробил в печень, они стали выдумывать, что я ему по яйцам дал. А отдыхать ему позволили, потому что я якобы в предыдущем моменте на него как-то неправильно наступил!

Полностью интервью Дацика – здесь