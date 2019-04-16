Вячеслав Дацик: "Не чувствовал ударов Тарасова. Детские плюшки"

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик в интервью "СЭ" рассказал, что не испытал физической боли в поединке с блогером Артемом Тарасовым. Также спортсмен заявил, что планирует вернуться к тренировкам.

– Вы чувствовали удары Тарасова?

– Нет, конечно. Плюшки. Просто детские плюшки. Ну так, мою шкуру покоцал. Но я же вазелином не мажусь, как ******. Ну да, попытался сделать мне болячку. И дальше что? Просто на руке его поднял и все.

– А он сказал, что у вас рука захрустела.

– Ну хрустнуло там что-то, и что?

– Больно было?

– Вообще по-барабану.

– Довольны тем, как провели поединок.

– Меня сейчас прет на борьбу, но дыхалки, конечно, ноль. Летом поеду на Юг, в горы. Думаю, в Абхазию. Буду бегать в горах. Тренироваться. Фиг ли – 12 лет ничего не делал, сидел в камере безвылазно три года. Сейчас вот начал заниматься.

Полностью интервью Дацика – здесь