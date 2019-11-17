Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вячеслав Дацик: «Хочу провести три-четыре боя перед поединком с Емельяненко»

00:48
Теги:

Скандально известный боец Вячеслав Дацик заявил, что намерен провести три-четыре боя перед поединком с Александром Емельяненко.

— Думаю, бой с Емельяненко будет в следующем году, — сказал Дацик. — Хочу провести три-четыре боя перед тем как встретиться с Емельяненко.

В субботу 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.

Емельяненко 29 ноября проведет боксерский бой с бывшим чемпионом России по тяжелой атлетике, стронгсменом Михаилом Кокляевым. (Дмитрий Зимин)

Опрос

проголосовало: 10759
Все опросы
Кто должен стать следующим соперником Хабиба?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир