Вячеслав Дацик: «Хочу провести три-четыре боя перед поединком с Емельяненко»
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Скандально известный боец Вячеслав Дацик заявил, что намерен провести три-четыре боя перед поединком с Александром Емельяненко.
— Думаю, бой с Емельяненко будет в следующем году, — сказал Дацик. — Хочу провести три-четыре боя перед тем как встретиться с Емельяненко.
В субботу 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.
Емельяненко 29 ноября проведет боксерский бой с бывшим чемпионом России по тяжелой атлетике, стронгсменом Михаилом Кокляевым. (Дмитрий Зимин)
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