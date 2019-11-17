Вячеслав Дацик: «Хочу провести три-четыре боя перед поединком с Емельяненко»

Скандально известный боец Вячеслав Дацик заявил, что намерен провести три-четыре боя перед поединком с Александром Емельяненко.

— Думаю, бой с Емельяненко будет в следующем году, — сказал Дацик. — Хочу провести три-четыре боя перед тем как встретиться с Емельяненко.

В субботу 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.

Емельяненко 29 ноября проведет боксерский бой с бывшим чемпионом России по тяжелой атлетике, стронгсменом Михаилом Кокляевым. (Дмитрий Зимин)