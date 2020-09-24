Бывший обладатель чемпионского титула в двух дивизионах UFC Генри Сехудо считает, что турнир UFC 253 будет неинтересным. Мероприятие пройдет 26 сентября на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

«Здесь нечего смотреть. Всего 2 чемпиона, 3 пояса и 4 безобидные коалы», — написал Сехудо.

Главный бой UFC 253 — поединок за титул в среднем весе между чемпионом организации Исраэлем Адесаньей из Нигерии и претендентом Паулу Костой из Бразилии. В основном карде выступит россиянин Зубайра Тухугов. Он проведет поединок в полулегком весе с Хакимом Даводу из Канады.