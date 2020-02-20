«Всегда рад тебя видеть». Нурмагомедов встретился с Кормье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим чемпионом в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэлем Кормье.

— Всегда рад тебя видеть. Это было тяжело #деньборьбы, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.