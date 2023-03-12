Волков — Романов: началась прямая трансляция боя UFC Fight Night

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) стартовал турнир UFC Fight Night 221. В прямом эфире на канале matchtv.ru началась видеотрансляция со-главного боя вечера между россиянином Александром Волковым (35-10) и молдаванином Александром Романовым (16-1).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 221.

В главном бою турнира подерутся россиянин Петр Ян (16-4) и грузин Мераб Двалишвили (14-4).

34-летний Волков одержал 9 побед в UFC и потерпел 4 поражения. Всего в ММА у россиянина 45 боев: 35 побед и 10 поражений. У 32-летнего Романова — 6 боев в UFC (5-1), в смешанных единоборствах молдаванин одержал 16 побед при одном поражении.