Волков проходил пробы на роль сына Ивана Драго

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, рассказал о подготовке к ближайшему бою. 21 июня тяжеловес встретится с американцем Кертисом Блэйдсом.

— Из-за необходимости соблюдать самоизоляцию Александр находился дома и использовал все, что было под рукой: гири, турники, — цитирует Кияшко News.ru. — Потом, когда пошли послабления, он начал пробежки. Мы рассчитывали, что турнир перенесут на более поздний срок, но они сообщили, чтобы мы готовились на 21 июня. За две недели мы собрали всех тяжей, которые были в Москве. Мы проводили спарринги, схватки по борьбе, хотя не могли пользоваться залами, которые были закрыты. Саша поддерживал на уровне свою выносливость и в условиях самостоятельной подготовки, но силовые показатели были немножко ниже. Все-таки железом надо заниматься, а гиря и турник штангу не заменят. Под руководством нашего тренера по физподготовке Василия Волкова мы привели его в хорошие кондиции. В спаррингах он вернул себе чувство соперника, поработал над борьбой, но такой подготовки, конечно, у нас не было никогда. Я боялся, что состояние Саши после карантина будет гораздо хуже.

— Вы не раз снимались в кино. Александр не хочет последовать вашему примеру и попробовать себя в роли актера?

— У Саши был давно опыт участия в съемках сериала, где он сыграл бойца. Когда снимали продолжение «Рокки» — «Крид 2», он по предложению от Голливуда проходил пробы на роль сына Ивана Драго.

Иван Драго — один из антагонистов в серии фильмов «Рокки».

На счету 31-летнего Волкова 31 победа и 7 поражений. В активе 29-летнего Блэйдса 13 побед и 2 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.