Волков победил Харди на UFC Fight Night 163 единогласным решением судей

Александр Волков победил американца Грега Харди в соглавном бою вечера на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Судьи единогласно отдали победу россиянину (30-27, 30-27, 30-27). Бой продолжался три раунда.

На счету Волкова в ММА 31 победа и 7 поражений. У Харди 5 выигрышей и 2 проигрыша.

Изначально Волков должен встретиться в главном бою с бразильцем Жуниором Дос Сантосом. Позднее Дос Сантос снялся из-за травмы ноги, и его заменил Харди.