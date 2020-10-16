Волков не может вылететь в Абу-Даби, где запланирован его бой на UFC 254

Российский боец Александр Волков столкнулся с трудностями при перелете из Москвы в Абу-Даби. Он должен был добраться до столицы ОАЭ с двумя пересадками — в Стамбуле и Каире. Однако в Стамбуле его и членов его команды не пустили на рейс Египетских авиалиний. Об этом Волков сообщил в Instagram.

«Если вы думали, что так просто добраться из Москвы в Абу-Даби, то это не так, — сказал Волков на видео в сторис. — Короче, египетская сила, точнее Египетские авиалинии, не пустили нас на ррейс, потому что у нас нет карт резидентов Абу-Даби и соответствующих документов. Сейчас мы прошли паспортный контроль в Турции и будем думать, что решать дальше, как добираться на Бойцовский остров».

31-летний Волков (31-8) должен выступить на турнире UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Его соперник — 37-летний американец Уолт Харрис (13-8).