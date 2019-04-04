Волков может провести бой летом, а к тренировкам приступит в течение месяца

Ближайший бой с участием Александра Волкова может состояться летом, к тренировкам спортсмен приступит в течение месяца. Об этом "СЭ" рассказал менеджер Волкова – Иван Банников.
30-летний Волков был вынужден сняться с поединка против 38-летнего голландца Алистара Оверима из-за проблем со здоровьем. Бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
– Надеемся вопрос со здоровьем Саши в течение месяца, чтобы он смог подраться уже в ближайшее время. Мы надеемся, что Александр выступит уже летом.
– На турнире в Сочи?
– Турнир в Сочи нам тоже интересен. Но надеемся, что его бой все-таки состоятся раньше, что не придется ждать до августа.
– Когда стало ясно, что выступить на турнире в Петербурге не получится?
– В ночь на среду.
– Как сейчас себя чувствует Александр?
– Его жизни ничего не угрожает. Но его здоровье пока не в настолько хорошем состоянии, чтобы он мог драться. Но мы решаем вопрос, чтобы он смог выступить в ближайшие месяцы.
– Когда он сможет приступить к тренировкам?
– Надеемся, что в течение месяца. А в течение двух, возможно, сможет подраться.
– Когда Волкову пришлось приостановить тренировочный процесс?
– Буквально позавчера.
Волков провел в ММА 37 боев (30 побед, 7 поражений). (Илья Андреев)