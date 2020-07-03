Волк Хан: «Абдулманап ушел, не успев насладиться успехом сына»

Бывший российский боец ММА, двукратный победитель турниров Rings Магомедхан Гамзатханов, более известный, как Волк-хан, прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Мне племянник сообщил печальную новость про Абдулманапа, — сказал Волк-хан. — Мы все гости на этой земле: одни приходят, другие уходят, такова сущность человечества. Но Абдулманап оставил очень хороший след в жизни. Каждый мечтал бы добиться таких успехов, которых добился Абдулманап. О его состоянии в последнее время я знал то же, что и все. Мы очень рассчитывали, что он как спортсмен и человек воли, все-таки выкарабкается, но видимо, настолько сложная была ситуация, что организм не выдержал. Мы общались по смс. Когда Хабиб выступил против приезда певца (Егор Крид) в Дагестан, и пошли разные голоса против Хабиба, то Абдулманап мне написал и поблагодарил меня за поддержку Хабиба. В моей памяти он останется как выдающийся тренер, как верующий человек и как патриот своей Родины и своего народа. Он был фанат своего дела. Он ушел, так и не успев насладиться успехом своего сына.