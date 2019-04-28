Водитель Uber Джефферсон Роджер Масиэль Барата арестован по подозрению в убийстве бывшего бойца UFC Родриго Гойано де Лимы, информирует MMAFighting.

Бывший боец UFC Родриго де Лима погиб в результате конфликта с водителем такси. Инцидент произошел в бразильском городе Белен в воскресенье, 21 апреля.

Между пассажирами такси и водителем произошла ссора, в ходе которой де Лима ударил человека, находившегося за рулем. Когда пассажиры вышли из автомобиля, водитель разогнался и сбил спортсмена - тот скончался на месте. де Лиме было 28 лет. На его счету было 8 побед, 3 поражения и 1 ничья.