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Владимир Минеев: «Я более искусный боксер, чем Емельяненко»

15:25
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
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Российский боец ММА Владимир Минеев (13-1-1) дал оценку боксерским навыкам Александра Емельяненко (28-7-1). В этом году между ними должен состояться боксерский поединок. По словам Минеева, дата боя еще не определена, при этом оба бойца подписали контракт.

 — У Саши длинные конечности, это его основное преимущество, плюс, еще и тяжелый вес, — сказал Минеев «СЭ». — У него хорошие физические данные, скоростные. Он — одаренный спортсмен. В этом противостоянии мы будем мериться не только искусством боксировать, в первую очередь это противостояние тяжеловеса и средневеса. Я считаю себя более искусным в боксе, но большие габариты тоже делают свое дело.

— В этом бою я буду делать ставку на тактику, — отметил боец. — У меня нет личной неприязни к Александру. Это — профессиональный спорт. И для меня это большой бой с точки зрения хайпа, раскрутки.

Ближайший бой по правилам ММА Минеев проведет 30 мая — на турнире Leon Warriors он сразится с Артуром Прониным. А 25 июня, по словам Минеева, он выйдет против Даурена Ермекова в поединке за титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе. (Михаил Потапов)

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