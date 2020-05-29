Владимир Минеев: «Я более искусный боксер, чем Емельяненко»

Российский боец ММА Владимир Минеев (13-1-1) дал оценку боксерским навыкам Александра Емельяненко (28-7-1). В этом году между ними должен состояться боксерский поединок. По словам Минеева, дата боя еще не определена, при этом оба бойца подписали контракт.

— У Саши длинные конечности, это его основное преимущество, плюс, еще и тяжелый вес, — сказал Минеев «СЭ». — У него хорошие физические данные, скоростные. Он — одаренный спортсмен. В этом противостоянии мы будем мериться не только искусством боксировать, в первую очередь это противостояние тяжеловеса и средневеса. Я считаю себя более искусным в боксе, но большие габариты тоже делают свое дело.

— В этом бою я буду делать ставку на тактику, — отметил боец. — У меня нет личной неприязни к Александру. Это — профессиональный спорт. И для меня это большой бой с точки зрения хайпа, раскрутки.

Ближайший бой по правилам ММА Минеев проведет 30 мая — на турнире Leon Warriors он сразится с Артуром Прониным. А 25 июня, по словам Минеева, он выйдет против Даурена Ермекова в поединке за титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе. (Михаил Потапов)