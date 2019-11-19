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Владимир Минеев: «У Кокляева нет шансов с Емельяненко»

19 ноября 2019, 23:15
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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, который пройдет 29 ноября в Москве.

— Шансов у Кокляева нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика... Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьезный парень, который все знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьезный уровень не потянет, — сказал Минеев. (Михаил Потапов)

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