Владимир Минеев: «У Кокляева нет шансов с Емельяненко»

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, который пройдет 29 ноября в Москве.

— Шансов у Кокляева нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика... Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьезный парень, который все знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьезный уровень не потянет, — сказал Минеев. (Михаил Потапов)