Виталий Минаков: «Праздновать можно только тогда, когда на тебя одевают пояс»

Российский боец Виталий Минаков прокомментировал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 225.

— Подготовка к бою прошла хорошо, он довольно легко мне дался, — сказал Виталий на пресс-конференции после боя. — Это уже второй соперник, который меняется перед поединком. Принципиально ничего не поменялось, так как основные спарринг-партнеры были левши. Меня беспокоило, что готовлюсь к правше с левшами, а получилось, что я был готов к такому бою.

— С кем бы вы хотели провести следующий бой?

— Кого организация предложит, с тем и буду драться. Единственное желание — поскорее подобраться к титульному поединку. Будет это Рой Нельсон или кто-то другой. Думаю, что 1-2 боя для претендентства предстоит провести. Праздновать можно только тогда, когда на тебя одевают пояс, все остальное — маленькие ступеньки к вершине.

— Как вы относитесь к повышенному вниманию общественности?

— Я уже более 20 лет в спорте, привык к вниманию, долгое время находился в сборной страны, выступал на высоком уровне. Считаю честью и большой ответственностью, что могу влиять на молодежь, своим примером показывать, приобщать к спорту и здоровому образу жизни.

Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя