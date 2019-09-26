Виталий Минаков: «Контракт на бой с Айялой подписал, а против Федора Емельяненко не выйду»

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков подтвердил «СЭ», что встретится с Хави Айялой 26 октября в рамках турнира Bellator 232 в Анкасвилле (США).

— Контракт на бой я подписал, но этот бой пока не анонсирован. Что касается слухов о моем поединке с Федором Емельяненко, то я об этом ничего не знаю. Это даже не обсуждается. Да и я бы против него не вышел, я уже высказывался на эту тему. Мне не зачем против него выходить. Этот бой невозможен, — сказал Минаков. (Михаил Потапов).