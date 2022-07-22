Де Риддер победил удушающим приемом Бигдаша и защитил титул чемпиона ONE FC

Российский боец смешанных единоборств Виталий Бигдаш проиграл чемпиону ONE Championship в двух весовых категориях Ренье де Риддеру на турнире азиатской лиги ONE FC, который проходил в Сингапуре.

Голландец победил удушающим приемом и защитил титул чемпиона.

37-летний россиянин участвует в ONE FC c 2015-го года. Он шел на серии из трех побед подряд. В своем последнем бою он победил единогласным решением судей Аунга Ла Н Санга.

31-летний голландец выступает в сингапурском промоушене с 2019-го года и успел завоевать чемпионские пояса в двух дивизионах.