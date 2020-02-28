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Виновник ДТП оплатил бойцу UFC Евлоеву лечение и ремонт мопеда

17:24
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
Мовсар Евлоев. Фото Instagram

Виновник ДТП на Пхукете (Таиланд), в котором пострадал российский боец UFC Мовсар Евлоев, оплатил спортсмену лечение и ремонт мопеда.

— Виновник аварии полностью признал свою ответственность. Он оплатил лечение и ремонт мопеда, — сообщил «СЭ» менеджер Евлоева Саят Абдрахманов.

Мовсар Евлоев (слева).«Мовсар хотел драться до последнего». Российский боец снялся с UFC 248 из-за аварии

— Он (Евлоев) с другом ехал на мопеде, его вины в ДТП абсолютно не было. Машина на встречку резко завернула и снесла их. Они по асфальту проехались несколько метров, — отметил менеджер.

26-летний Евлоев получил ссадины, из-за чего ему пришлось сняться с боя против Джамала Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

По словам Абдрахманова, в ближайшие дни Евлоев вылетит в Россию. Инцидент произошел 24 февраля. Также менеджер сообщил, что человек, сбивший Евлоева, — не гражданин Таиланда, а приезжий иностранец.

На счету Евлоева 12 побед в 12 боях в ММА (2-0 в UFC). (Михаил Потапов)

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