Видео нокаута в поединке Усман — Ковингтон
Чемпион UFC в полулегком весе Камару Усман победил Колби Ковингтона на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США). Было опубликовано видео нокаута.
My favorite video on the internet #UFC245 pic.twitter.com/9zcE8ah14J— Nathan (@NoMasChenko) December 15, 2019
Усман нокаутировал своего соперника в пятом раунде. Еще после третьего раунда стало известно, что у Ковингтона сломана челюсть.
На счету нигерийца 16 побед и одно поражение. У американца 15 выигрышей, дважды он проиграл. Оба бойца заработают по 500 тысяч долларов. Камару Усман завоевал чемпионский пояс UFC в марте текущего года, победив единогласным судейским решением Тайрона Вудли.
На турнире UFC 245 состоялось еще два титульных боя. Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами, а Алекс Волкановски — Макса Холлоуэя.