Ветеран войны в Ираке проиграл бой в Москве на 28-й секунде.

Американский боец Шеннон Ритч потерпел поражение от финна Гленна Спарва на турнире Rebel FC в Москве. 49-летний Ритч сигнализировал о сдаче на 28-й секунде поединка после того, как 31-летний Спарв провел болевой прием на ногу.

Согласно статистике Sherdog, этот бой стал 149-м в профессиональной карьере американца. Это второй результат в истории ММА (рекорд у американца Трэвиса Фултона — 320 боев). У Ритча 58 побед и 87 поражений. Еще четыре поединка были признаны несостоявшимися. При этом, по словам американца, на самом деле у него более 220 боев — многие не были учтены, так как он выступает с 1991 года. На счету Спарва — 22 победы, 7 поражений.

Накануне боя Ритч дал интервью «Спорт-Экспресс», в котором рассказал, что в 2004-2005 участвовал в боевых действиях в Ираке, работая в частной военной компании.