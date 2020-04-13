Ветеран ММА объяснил, что объединяет Федора Емельяненко и Хабиба

Российский боец ММА Михаил Малютин рассказал в интервью «СЭ», чем похожи Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

— Андрей Былдин, бывший тренер Федора в Russian Top Team, рассказал, что Федор эгоистичен в бытовом плане. Действительно так?

— В каком смысле?

— Заводил будильник и всех будил, отправлял всех спать в то время, когда нужно было ему.

— Было не совсем так, или, может, это он так видел. Я вот смотрю на Хабиба — получается, он тоже эгоистичен? Но это эгоизм в хорошем смысле.

Нам стыдно было: Федор, заслуженный чемпион, великий боец, встает на зарядку, а ты можешь при этом спать? Федор такого терпеть не мог, если он такое увидит пару раз — выгонит. В этом плане он был суров, но дисциплинирован. На тренировках не позволял открывать рот, мог выгнать, если ты разговариваешь. Он был очень злым, пахал, как лошадь. Хабиб — точно такой же. Ты не мог позволить себе делать меньше, потому что он — чемпион, а ты тоже хочешь стать чемпионом и идешь за ним. В этом отношении, может, он и эгоистичен, но это нормально, это хорошо. Если ты хочешь быть чемпионом, то как иначе? Все они такие.

Я читал интервью кого-то из одноклубников Роналду — он рассказал, как пришел к Криштиану домой. Кажется, это был Патрис Эвра. Он рассказал: «Мы покушали, потом Криштиану пошел на задний двор, взял мяч и начал тренироваться. Псих! Потом он пошел в сауну и так далее. Я подумал — мужик, отвали, мы же только с тренировки!». Потому-то он и Криштиану Роналду.

— Есть ли еще что-то общее у Хабиба и Федора?

— Дисциплина в тренировочном процессе. Есть такое выражение: «Порядок бьет класс». Они оба вообще не талантливые, я не заметил у них никаких качеств, кроме одного — таланта к труду. Это есть у них обоих.

В 2000-е Малютин (37-16) тренировался вместе с Емельяненко (39-6) в команде Red Devil, а в начале 2010-х — вместе с Нурмагомедовым (28-0) в американском заде K-Dojo. Емельяненко — бывший чемпион Rings и Pride в тяжелом весе. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. (Илья Андреев)