Вердум вызвал на бой Олейника. Российский боец не против

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум вызвал на бой россиянина Алексея Олейника.

Олейник победил американца Мориса Грина на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Российский боец выиграл болевым приемом во втором раунде.

— Поздравляю, Алексей Олейник, мое уважение тебе. Но я думаю, что мое джиу-джитсу лучге, бавай потанцуем, ты можешь стать специальным гостем на моем возвращении в UFC, — написал бразилец в сторис Instagram.

Олейник после поединка с Грином сказал на пресс-подходе, что бой с Вердумом возможен.

На счету 42-летнего Вердума — 23 победы, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В 2018 году он был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Бразилец сможет вернуться в бои в апреле. У 42-летнего Олейника — 58 побед, 13 поражений и 1 ничья.