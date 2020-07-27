Вердум хочет провести реванш с Федором Емельяненко

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9-1) рассказал своих дальнейших планах. Накануне он победил Александра Густафссона.

«Это был мой последний бой в UFC, — цитирует бразильца MMA Junkie. — Я провел здесь много лет и очень люблю эту организацию. Не знаю, останусь ли я в UFC или подпишу контракт с другим промоушеном. Точно не завершаю карьеру, у меня есть силы для нескольких боев.

Мне очень хотелось бы подраться с Федором Емельяненко. Я очень уважаю его. У нас есть история. Наш первый поединок состоялся в 2010 году, а спустя 10 лет все хотят увидеть реванш. Не знаю где, но точно хочу подраться с Федором. Он лучший в мире».

В том поединке бразилец одержал победу удушающим приемом в первом раунде.