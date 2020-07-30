Василий «Пельмень» дебютировал в кулачных боях с нокаута

Василий «Пельмень» Камоцкий, ставший известным благодаря участию в турнирах по спортивным пощечинам, дебютировал в кулачных боях.

На турнире Punch Club 180-килограммовый Камоцкий нокаутировал 130-килограммового Сергея «Сатаниста» Поштака. Ранее они встречались в проекте «Каменные лица», где соревновались в пощечинах — тот поединок между ними закончился вничью.

Видео боя Камоцкого и Поштака выложено на Youtube-канале Punch Club