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Сегодня, 14:33

Вартанян занял 10-е место в рейтинге лучших российских бойцов p4p

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Боец ММА Эдуард Вартанян.
Эдуард Вартанян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серьезные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий и промоушенов по итогам нового голосования «СЭ». Эдуард Вартанян, уверенно победивший Артема Резникова и выигравший Гран-при легковесов АСА, ворвался в топ-15 — причем сразу на 10-ю строчку.

Анатолий Малыхин избил Аржана Бхуллара, стал полноценным чемпионом One Championship в тяжелом весе и поднялся на два места (с 8-го на 6-е), опередив Петра Яна и Александра Волкова. Покинул же топ-15 Анатолий Токов. В предыдущем рейтинге Токов был 14-м, а Евгений Гончаров — 15-м. Однако Гончаров остался в топ-15.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. В опросе приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 520 баллов.

2. Вадим Немков — 481.

3. Сергей Павлович — 449.

4. Магомед Анкалаев — 393.

5. Усман Нурмагомедов — 301.

6. Анатолий Малыхин — 269.

7. Петр Ян — 267.

8. Александр Волков — 262.

9. Арман Царукян — 224.

10. Эдуард Вартанян — 182.

11. Мовсар Евлоев — 166.

12. Никита Крылов — 165.

13. Умар Нурмагомедов — 164.

14. Александр Шаблий — 59.

15. Евгений Гончаров — 56

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