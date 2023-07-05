Вартанян занял 10-е место в рейтинге лучших российских бойцов p4p
Серьезные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий и промоушенов по итогам нового голосования «СЭ». Эдуард Вартанян, уверенно победивший Артема Резникова и выигравший Гран-при легковесов АСА, ворвался в топ-15 — причем сразу на 10-ю строчку.
Анатолий Малыхин избил Аржана Бхуллара, стал полноценным чемпионом One Championship в тяжелом весе и поднялся на два места (с 8-го на 6-е), опередив Петра Яна и Александра Волкова. Покинул же топ-15 Анатолий Токов. В предыдущем рейтинге Токов был 14-м, а Евгений Гончаров — 15-м. Однако Гончаров остался в топ-15.
Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. В опросе приняли участие 33 человека.
Топ-15:
1. Ислам Махачев — 520 баллов.
2. Вадим Немков — 481.
3. Сергей Павлович — 449.
4. Магомед Анкалаев — 393.
5. Усман Нурмагомедов — 301.
6. Анатолий Малыхин — 269.
7. Петр Ян — 267.
8. Александр Волков — 262.
9. Арман Царукян — 224.
10. Эдуард Вартанян — 182.
11. Мовсар Евлоев — 166.
12. Никита Крылов — 165.
13. Умар Нурмагомедов — 164.
14. Александр Шаблий — 59.
15. Евгений Гончаров — 56