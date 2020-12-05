Валуев отреагировал на предложение Хабиба ввести MMA в олимпийскую программу
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение россиянина Хабиба Нурагомедова ввести MMA в олимпийскую программу.
— На одной из последних пресс-конференций Хабиб Нурмагомедов затронул вопрос включения ММА в разряд олимпийских дисциплин. Как относитесь к этому предложению?
— Тут двоякая история. В ММА есть добивание в партнере. С точки зрения правил, массовости и все остального ММА соответствует. Вопрос в том, как это будет воспринято. Не все будут «за» подобное решение. Честно, пока с трудом представляю ММА среди олимпийских видов спорта. Есть определенные правила в единоборствах, в них борьба в партере не предусматривает ударную технику. Вряд ли международные федерации пойдут на такое решение. Нужен какой-то компромисс.
— В любительском ММА есть защитная амуниция, менее жесткие правила.
— Я и говорю — видимо, придется исключить правила в отношении применения ударной техники. Дело даже не в партере, в том числе и амуниция должна быть другая. Тогда разговор пойдет в конструктивном русле.
— ММА более жесткий вид спорта, чем бокс?
— Думаю, более. Там все-таки присутствуют удары ногами.
(Константин Колмаков)
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