Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

7 октября, 09:34

Вагабов объяснил, зачем разбил бутылку о голову Исмаилова

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова.

Боец ММА Вагаб Вагабов рассказал, почему решил разбить бутылку о голову Магомеда Исмаилова.

«Да он такой ходит с утра вялый. Я говорю: «В себя приди». Он что-то меня не слышал. Ну, надеюсь, бутылка разбудила его. В бою это даст ему настрой, мотивации. Пусть чуть позлится на меня», — приводит слова Вагабова РЕН ТВ.

Поединок между Иличем и Исмаиловым пройдет 7 октября. Телеканал РЕН ТВ покажет схватку в прямом эфире, начало — в 23.00 (мск).

Полностью турнир можно будет смотреть на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1032278-razbivshii-butylku-ob-golovu-ismailova-vagabov-khotel-razbudit-ego
Вагаб Вагабов
Магомед Исмаилов
6
1
Читайте также
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдгар встретится с Гутьерресом в турнире UFC 281. Это будет его последний бой в карьере

Нил ответил на вызов Рахмонова: «Будь осторожен с желаниями»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости