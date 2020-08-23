Вадим Немков: «Я готов к реваншу с Бейдером в тяжах, но вряд ли ему это интересно»

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе, после победы над Райаном Бейдером оценил возможность реванша с американцем.

— Если Bellator будет интересно, то я готов провести реванш с Бейдером в тяжелом весе, — сказал Немков «СЭ». — Но я не думаю, что это будет интересно Бейдеру. Я не думаю, что он придумает что-то такое сверхъестественное, что поможет ему выиграть. (Михаил Потапов)