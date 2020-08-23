Вадим Немков: «Федор Емельяненко мог бы взять реванш у Бейдера»

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе, после победы над Райаном Бейдером оценил возможность реванша американца и Федора Емельяненко. Первый их бой прошел в январе 2019 года и завершился победой Бейдера нокаутом в первом раунде.

— Мог бы Федор взять реванш у Бейдера? Я думаю, да. Я ничего такого сверхъестественного не увидел в нем. По видео, по его заслугам и регалиям мне казалось, что он намного круче. Может, дело в том, что он гонял вес, согнал до 93, го я бы не сказал, что он — прямо жесть, — сказал Немков. (Михаил Потапов)