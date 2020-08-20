Вадим Немков: «Если команда Федора заскочит в UFC, то перебьет там топов»

Бойцы из команды Fedor Team смогли бы добиться успеха в UFC, считает претендент на пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

В команду Fedor Team, помимо самого Федора Емельяненко, входят, в частности, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий и Владимир Токовы, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Никита Михайлов.

— Мы в Bellator деремся с не менее слабыми соперниками, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Дэвис, Макгири и Карвалью — спортсмены уровня UFC. Иногда смотрю на свою весовую категорию в UFC- не считаю, что там какие-то монстры, которых нереально победить. Тот же Прохазка заскочил и нокаутировал Оздемира во втором раунде. Считаю, что я лучше Прохазки. Я столько боев в топе провел, а он в Rizin дрался с непонятными противниками. Тем не менее он заскочил в UFC и победил топа. Считаю, что и мы можем заскочить в UFC и перебить там топов.

28-летний Немков (11-2) 22 августа рано утром по московскому времени проведет бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе с американцем Райаном Бейдером. Поединок состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 244. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Немковым