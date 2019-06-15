Вадим Финкельштейн: "Решение Емельяненко не стало неожиданностью"

Известный российский менеджер Вадим Финкельштейн, работавший в том числе с Федором Емельяненко, сказал, что решение 42-летнего бойца продолжать карьеру не стало для него неожиданностью.

– Наверное, это было не такое уж неожиданное решение, потому что когда человек хочет заканчивать карьеру, он ее заканчивает. А если думает, сомневается... В любом случае, это его решение.

– Как вы думаете, что стало причиной? Деньги? Нежелание заканчивать карьеру поражением?

– Не знаю, это лучше спросить у самого Федора. Но на самом деле, деньги тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это важный фактор, особенно для таких ветеранов, как он.

– Кто мог бы стать соперником Емельяненко? Называлась фамилия Джоша Барнетта.

– Думаю, что кто-то из его ровесников, из его поколения. (Дмитрий Гирин)

Емельяненко решил продолжать. Он не хочет уйти побежденным