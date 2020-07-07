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В UFC за июнь коронавирусом заразилось 11 человек

7 июля 2020, 16:28
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В UFC за июнь коронавирусной инфекцией заразилось 11 человек, сообщает в своем Twitter журналист Адам Хилл, ссылаясь на слова представителей организации.

В ходе июньских турниров UFC в Лас-Вегасе проведено 2500 тестов на коронавирус. Позитивных из них — 0,44%. Тестирование проходили бойцы, секунданты, члены команд, официальные лица и журналисты.

В июле турниры пройдут на специально оборудованном острове в ОАЭ.

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