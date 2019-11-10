В UFC пообещали провести турнир в «небольшом» российском городе в 2020 году

Вице-президент UFC Дэвид Шоу на пресс-конференции по итогам турнира в Москве рассказал, что организация оценивает мероприятие как успешное. По его словам, на него были проданы все билеты — 11305 штук.

В 2020 году UFC проведет два турнира в России, однако города еще не определены. Тем не менее, Шоу рассказал, что один из турниров пройдет в большом городе — Москве или Санкт-Петербурге — а другой пройдет в «небольшом» городе. (Дмитрий Кузнецов)