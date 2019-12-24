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В UFC подтвердили следующий бой Тухугова

13:43
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Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов проведет следующий поединок 22 февраля 2020 года, сообщил UFC Russia в Instagram.

— Официально! Зубайра Тухугов проведет поединок с Кевином Агиларом на турнире UFC в Окленде 22 февраля, — сказано в заявлении UFC Russia. — Желаем нашему бойцу успешного возвращения в октагон!

28-летний Тухуров провел 25 боев, в которых он одержал 18 побед, в том числе 6 нокаутом.

31-летний американец одержал 17 побед в 19 боях, в том числе 10 побед нокаутом.

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