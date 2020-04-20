В UFC отказались от комментариев насчет первого российского чемпиона

Глава UFC Russia Андрей Громковский отказался от комментариев насчет того, кто — первый чемпион лиги из России.

— Нам нечего комментировать по этой теме. Дана Уайт дал комментарий по этому поводу на пресс-конференции после UFC 242, — сказал Громковский «СЭ».

В 1995 году Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6, за что получил пояс. Однако тогда в UFC не было регулярных чемпионов и весовых категорий. Первым регулярным чемпионом UFC из России в 2018 году стал Хабиб Нурмагомедов.

7 сентября 2019 года президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции допустил, что Тактарова можно считать первым чемпионом UFC из России. При этом он подчеркнул, что в данном вопросе он не является истиной в последней инстанции. Уайт сказал следующее:

— Хабиб или Олег... У Тактарова был пояс победителя турнира... Ну да, это пояс, наверное, его можно назвать первым чемпионом из России. Если человек победил в турнире и получил пояс, то мы не можем не считать его чемпионом. Но я тут не авторитет. Не хочу, чтобы люди на меня ссылались — раз Дана Уайт так сказал, значит, так оно и есть. Я мало знаю об этом. Вам лучше спросить об этом у кого-то вроде Джо Силвы (бывший матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ»). Он — настоящая энциклопедия. (Илья Андреев)