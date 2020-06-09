В UFC не собираются проводить третий бой между Нуньес и Шевченко

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном поединке между бразильянкой Амандой Нуньес (20-4 в ММА) и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко (19-3). Ранее они встречались дважды, оба раза победила Нуньес.

— Третий бой, когда Аманда уже дважды выиграла? Нет, — цитирует Уайта BJ Penn. — Мне кажется, это не самый подходящий вариант для Валентины. Вероятнее то, что Вэйли Чжан одержит еще несколько побед, и они сойдутся в супербое.