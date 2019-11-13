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В Словакии назвали кафе в честь Макгрегора. Конору понравилось

11:28
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В словацком городе Чьерна-над-Тисоу появилось кафе, названное в честь ирландского бойца MMА Конора Макгрегора. Оно получило название «The Notorious» (печально известный, знаменитый — Прим. «СЭ»), что совпадает с прозвищем спортсмена. Видео опубликовано в Twitter RT.

Сам боец отреагировал на это событие. «Вкусно», — написал Макгрегор в соцсети.

31-летний Конор Макгрегор провел 25 поединков в ММА и одержал 21 победу при четырех поражениях. В своем последнем поединке он уступил Хабибу Нурмагомедову.

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