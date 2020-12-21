Телеканал ESPN в соцсетях опубликовал проморолик боя-реванша между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Поединок должен состоятся в программе турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» 23 января следующего года. В первой схватке 6 лет назад Конор нокаутировал соперника на турнире в Лас-Вегасе.

32-летний ирландский боец ММА одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.