"В самом старом городе России". Нурмагомедов вместе с командой посетил Дербент

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме фотографию со своей командой в Дербенте.

– В самом старом городе России с тренером и гостем. Я чувствую, что тренеру Хавьеру Мендесу понравилась эта поездка. Дербент – удивительное место, советую любителям истории посетить это место, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения 30-летнего российского спортсмена истечет в июле.

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