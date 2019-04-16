"В принципе мы дрались на равных". Тарасов подвел итоги боя с Дациком

Российский боец и блогер Артем Тарасов подвел итоги боя с бывшим бойцом ММА Вячеславом Дациком. Поединок завершился скандалом и недовольством с обеих сторон.

Победу присудили Тарасову. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя.

- В целом бой мне понравился. Естественно, мне не понравилось, что судьи отдали ему победу. Я не мог продолжать бой по объективным причинам. Я не симулянт, - отметил Тарасов в интервью каналу True Gym. - Я два с половиной раунда держался. Когда я и пропуска, и падал, и вставал. Поэтому я не симулянт, чтобы заканчивать бой вот так. Я могу себе в этом честно признаться. Я не симулировал. Вы видели, он сделал несколько ударов. Удар в пах был неспециальный. Два раза в голову ударил коленом – я защитился. Потом два раза запрещенное действие сделал.

В целом я результатом доволен, но недоволен боем. А как подрались, мне понравилось. Слава большой молодец.

- Ожидали, что он три раунда будет за вами ходить?

- Он за мной не ходил, я за ним ходил. Он подходил, я его бил и все. Руки о него разбил. Во втором тайме показалось, что я сломал левую руку.

- Как ребро?

- Ребро уже отошло. Но дело не в ребре. Дело в том, что он мне прыгнул два раза на ребра, где печень. Он мне пробил печень два раза. Я думал, что это ребро, но мне кажется, что это печень.

- Это самый тяжелый бой в твоей карьере?

- Нет. Были тяжелее. По выносливости были тяжелее. Здесь было нормально. Тяжело, конечно. Но дышу нормально.

- Масса влияет?

- В данном случае масса не влияет. В принципе мы дрались на равных. Я давно не дрался, он давно не дрался. Он выносливость натаскал нормально. Мы дрались на равных. Он пропускал очень много ударов. Я его бил-бил в голову, и локтем, и коленом, и руками. Как только можно.