В подмосковном магазине украли картонную фигуру Нурмагомедова

В одном из магазинов Подмосковья подростки украли картонную фигуру бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сообщает Mash. Сначала парни сфотографировались напротив нее, после чего вынесли ее из магазина. Владельцы заведения объявили подростков в розыск.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. 7 октября в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин защитил чемпионский пояс, победив в третьем раунде удушающим приемом американца Дастина Порье.