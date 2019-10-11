Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

В подмосковном магазине украли картонную фигуру Нурмагомедова

14:05
Теги:

В одном из магазинов Подмосковья подростки украли картонную фигуру бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сообщает Mash. Сначала парни сфотографировались напротив нее, после чего вынесли ее из магазина. Владельцы заведения объявили подростков в розыск.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. 7 октября в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин защитил чемпионский пояс, победив в третьем раунде удушающим приемом американца Дастина Порье.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир