В Москве прошел первый турнир юношеской ММА-лиги
В Москве в УСК «Крылья Советов» состоялся турнир первой в России ММА-лиги для юниоров Junior Fighting Championship (JFC).
Прошло пять любительских боев в категории до 77 кг между спортсменами 16-17 лет. Формат поединков — три раунда по две минуты, бойцы были экипированы в соответствии с правилами Союза ММА России.
Илья Москалев победил Дмитрия Николаева техническим нокаутом в 1-м раунде (01:05).
Иван Сизых победил Владислава Курочкина техническим нокаутом в 1-м раунде (01:03).
Анатолий Хорошавцев победил Тагира Бутаева раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).
Нурлан Гасанов победил Левона Бабаяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Дэвид Самуэль победил Эльдара Вариводу техническим нокаутом во 2-м раунде (01:56).
По информации «СЭ», промоушен Fight Nights Global предложил Самуэлю контракт на 10 профессиональных боев.
??Привет, бойцы! У нас новый участник турнира! Знакомьтесь — Тагир Бутаев @taga_team из клуба Milan Team @milanteam37 . Тагиру 16 лет, единоборствами он занимается уже девятый год. На его счету победы в крупных соревнованиях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В рейтинге JFC Тагир заслужено занимает шестую строчку. оппонентом на турнире станет Анатолий Хорошавцев @tolya_goldenboy_mma , клуб «Кот ММА» @kotmma_official . Поддержите нового участника лайками и комментариями! __________________ Приобрести билеты можно только на сайте — ссылка в шапке ???профиля. Подпишитесь на наши уведомления и вы не пропустите ни одной новости #JFC ! С уважением и гордостью, команда #JFCRussiaTeam #JuniorFightingChampionship #бокс #мма #арб #рукопашныйбой #грэпплинг #грепплинг #смешанныеединоборства #кикбоксинг #борьба #вольнаяборьба #ufc #mma #mixfight #fightnight #ммамосква