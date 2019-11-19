В Москве прошел первый турнир юношеской ММА-лиги

В Москве в УСК «Крылья Советов» состоялся турнир первой в России ММА-лиги для юниоров Junior Fighting Championship (JFC).

Прошло пять любительских боев в категории до 77 кг между спортсменами 16-17 лет. Формат поединков — три раунда по две минуты, бойцы были экипированы в соответствии с правилами Союза ММА России.

Илья Москалев победил Дмитрия Николаева техническим нокаутом в 1-м раунде (01:05).

Иван Сизых победил Владислава Курочкина техническим нокаутом в 1-м раунде (01:03).

Анатолий Хорошавцев победил Тагира Бутаева раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Нурлан Гасанов победил Левона Бабаяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Дэвид Самуэль победил Эльдара Вариводу техническим нокаутом во 2-м раунде (01:56).

По информации «СЭ», промоушен Fight Nights Global предложил Самуэлю контракт на 10 профессиональных боев.