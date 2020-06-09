В июле на «Бойцовском острове» пройдут четыре турнира

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что собирается провести в июле четыре турнира на частном острове. Они состоятся 12, 16, 19 и 26 июля.

«Бойцовский остров» находится в Абу-Даби. Столица ОАЭ располагается более чем на 200 островках. Один из островов станет центром целой серии турниров UFC.

Ранее сам глава промоушна заявлял, что планирует жить на острове на протяжении всего месяца.

11 июля состоится турнир UFC 251, на котором состоятся три титульных боя.