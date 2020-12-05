В Госдуме прокомментировали возможное включение ММА в олимпийскую программу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на предложение Хабиба Нурагомедова ввести MMA в олимпийскую программу.

— Будет непросто сделать ММА олимпийским видом спорта. Необходимо будет пройти огромный путь согласований, пройти очень сложную процедуру. И надо понять, какой тогда вид спорта надо исключить. Олимпийская программа не может быть резиновой. Лично мое мнение — по зрелищности это интересный вид спорта. Я изначально, в 90-х, осторожно относился к смешанным единоборствам, а сейчас с удовольствием смотрю бои с участием известных бойцов. Но насколько это можно адаптировать к Олимпийским играм, я не знаю. Думаю, в ближайшей перспективе мы этого не увидим, хотя идея неплохая. Но в том виде, в котором смешанные единоборства есть сейчас, вряд ли войдут в олимпийскую программу. Слишком много крови, слишком жесткий вид спорта.

— ММА более жесткий вид спорта, чем бокс?

— И в боксе бывает кровище, сотрясения и более серьезные увечья. Действительно, травм может быть не меньше. Перспективы у ММА есть, другой вопрос, какой вид спорта они заменят.

— Почему сразу заменить?

— В Олимпиаде программа органичен, дисциплин и медалей много. Турнир проходит не один день по единоборствам, это не так просто. Второе — нужно пройти полную процедуру адаптации к олимпийской программе. Это и чемпионаты мира, и отборочные чемпионаты. Эту процедуру пытается уже много лет пройти самбо, наш национальный вид спорта. Во всем мире уважают самбо, но до сих пор не могут стать олимпийским видом спорта. Они близки, но уже десятилетиями не могут добиться. Справедливости ради, надо отметить, что есть молодежные дисциплины — BMX, скейтбординг, серфинг, которые своей популярностью доказали право быть олимпийской дисциплиной.

(Константин Колмаков)