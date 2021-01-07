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В Дагестане в результате драки погиб боец ММА

14:25

В махачкалинском поселке Тарки произошла массовая драка, в результате которого от ножевого ранения погиб один человек, информирует «АиФ Дагестан». Как отмечается, убит боец смешанных единоборств.

6 января в поселке состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков.

По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которого и погиб боец ММА.

Подозреваемый в его убийстве задержан. Кроме того, в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки.

Дополнительная информация:

https://dag.aif.ru/incidents/boec_mma_pogib_v_massovoy_drake_v_mahachkalinskom_poselke_tarki

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