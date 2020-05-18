Один из первопроходцев ММА в России, двукратный победитель турниров Rings Магомедхан Гамзатханов, более известный, как Волк-хан, в воскресенье рассказал «СЭ» об эпидемиологической обстановке в Дагестане.

Сегодня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности республики Дагестан и обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.

— Следите за ситуацией в Дагестане?

— У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. Вчера в центральную больницу завезли 90 человек. Очень много умирают. Я сегодня разговаривал с очень серьезным врачом, Хасайбат Салимбековной (Нуцалова, заведующая отделением нейрореанимации Республиканской клинической больницы в Махачкале. — Прим. «СЭ»). Она говорит, что сегодня ситуация контролируется, а еще несколько дней назад была бесконтрольна. Сейчас все еще много людей болеет, но уже проще стало.

— Как думаете, почему именно в Дагестане такие большие проблемы? Чуть ли не хуже, чем в любом другом регионе страны.

— Дело в том, что там в последние годы была политическая турбулентность. Регион попал во внешнее управление, там не местный управляет, а из Москвы. У нас же и правительство посадили там. Были большие пертурбации. И образовалось некое недоверие к власти. Чтобы понять, кто такой дагестанец, надо им быть. Вот губернатор Тульской области говорит, что надо сидеть дома, все сидят (Гамзатханов много лет живет в Туле. — Прим. «СЭ»). А в Дагестане другая ситуация. Народ не верит местным властям. Больше поверили слухам из соцсетей, что это не опасно. И продолжили ходить на свадьбы, на мероприятия, всех перезаражали.

— Кто не справился со своей задачей? Раз так разрослась проблема.

— Думаю, тут обоюдная вина, что у власти, что у народа. Власти и соответствующие службы не смогли убедить народ в серьезности коронавируса. Это их упущение. Надо было достучаться до всех. Но и народ тоже отнесся очень холодно к ситуации. Есть недоверие друг к другу.

— То есть в вина в том, что люди в Дагестане погибают в таком количестве, что больницы переполнены, лежит и на власти в том числе?

— 100 процентов. В Туле смогли убедить народ, а в Дагестане нет.

— Как сейчас исправить ситуацию?

— Люди уже осознали всю серьезность ситуации. Уже сами начали делать выводы. Сейчас дома сидят. И ситуация потихоньку возвращается под контроль.

— Как вы вообще относитесь к коронавирусу? Есть люди, которые считают панику преувеличенной, а есть те, кто наоборот — думает, что ситуация на самом деле намного страшнее, чем нам говорят.

— Я так скажу: у меня есть два партнера по бизнесу, одному 50 лет, другому — 72. Оба летают по миру, были в Италии, Франции когда начиналась эта пандемия, еле успели границу пройти. И им ничего. А мой знакомый из Дагестана чуть не умер. Разные ходят слухи. Не может быть, что весь мир с ума сошел просто так. Значит, что-то действительно есть. Но кто-то хочет на этом руки согреть. (Михаил Потапов)