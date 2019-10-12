В Bellator не сомневаются в успехе турнира в Москве

Американская организация Bellator не сомневается в успешном проведении турнира по ММА в Москве. Дата проведения возможного турнира пока неизвестна, его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.

— В Bellator есть много хороших бойцов из России, — приводит ТАСС слова президента организации Скотта Кокера. — У нас много бойцов из команды Федора, которые тренируются в его зале. У нас есть суперталантливые ребята из России, которые могут биться с кем угодно. Поэтому мы думаем, чтобы составить отличный кард, который будет интересен как в России, так и во всем мире.

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