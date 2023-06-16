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Сегодня, 16:14

В ACA объяснили, почему чемпион Eagle FC Дакаев дебютирует в лиге не с топовым бойцом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему чемпион Eagle FC Мехди Дакаев дебютирует в лиге против бразильца Эвертона Фрейтаса.

«У нас не было задачи делать Дакаеву разминочный бой. Просто получилось, что на данный момент не оказалось других свободных ребят. Хердесон Батиста дерется против Рамазана Кишева. Херберт Батиста дерется против Амирхана Адаева. Хакран Диас может вернуться только осенью. Паша Гордеев травмирован. Будет счастьем, если он выступит до конца года. Нет свободных топовых бойцов. Дэйви Рамос вернется к концу лета, а Мехди Дакаев попросил бой до начала Гран-при. Неважно с кем. Поэтому мы дали ему такой бой и парня, который был свободен. Если бы мы заранее знали, что бой Юсуфа Раисова и Александра Матмуратова сорвется, мы бы конечно поставили бой Дакаев — Матмуратов. Даже поставив на этот турнир, мы прикидывали, что если кто-то слетит с боя, Дакаев или Матмуратов выйдут на замену. Но завершилось все нормально», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В активе Дакаев 14 побед и два поражения, а на счету Фрейтаса 14 побед и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/v-aca-obyasnili-pochemu-chempion-eagle-fc-dakaev-debyutiruet-v-lige-ne-s-topovym-boicom-259176/
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