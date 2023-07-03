В ACA назвали бойцов Hardcore MMA, которые могли бы усилить лигу

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал имена трех бойцов Hardcore MMA, которые не затерялись бы на фоне конкуренции в ACA.

«Есть бойцы разного уровня. Хадис Ибрагимов совсем недавно дрался в UFC. Он проиграл, но был чемпионом М-1 Global. Это сильный парень. Он сильнее некоторых ребят ACA из своего веса. Хадис мог бы драться по своему уровню у нас, хотя не считаю, что он пройдет топов. В ACA можно потерять свою индивидуальность. Поэтому зачастую ребята готовы драться за меньшие гонорары в других лигах. Не каждый готов к мясорубке. Есть Мурад Рамазанов в 77 кг. Крепкий парень. Есть ряд ребят, которые могли бы драться в ACA. Аркадий Осипян. С ним я тренировался в одном зале некоторое время. Он дрался в ACA и одержал две победы. Выиграл у Давлатманда Чупонова, который будет драться в Москве 11 августа. Хотя есть ощущение, что Чупонов выиграл бы в реванше. Тогда для него был неудачный день. Это только мои предположения. Я буду неправ, если скажу, что в Hardcore нет ни одного бойца, способного конкурировать в ACA. Дело не в бойцах, а в системе. Мы говорим о спортивном подходе, большом количестве бойцов, конкурентных противостояний и отсутствии проходных поединков. Это все дает право нам полагать, что мы входим как минимум в топ-3 мирового рейтинга. У каждой лиги свой путь, а сравнения — для болельщиков», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ибрагимов потерпел четыре поражения в карьере в UFC. После этого он стал выступать в организации Hardcore, где одержал шесть побед подряд. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.